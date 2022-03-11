俄烏局勢升溫下　長綫利好加密貨幣？

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俄羅斯入侵烏克蘭，引發多國對俄羅斯實施金融制裁，俄羅斯投資者加緊買入加密貨幣，望保值財富。長遠而言，加密貨幣會否成資金規避制裁的新出路？《ET財智TALK》請來富邦銀行（香港）第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光，為你分析俄烏局勢對後市影響，以及短期市況應如何操作。