2002年以十優成績成為會考狀元，年幼喪父、依賴綜援過活的特殊家庭背景，令李奇光成為傳媒的採訪焦點，更被冠以「綜援狀元」之名。父親患癌離世，令他決心從醫，20年過去，他成為心胸外科副顧問醫生，一直堅持留守公立醫院，希望為基層病人提供安全網。
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2002年以十優成績成為會考狀元，年幼喪父、依賴綜援過活的特殊家庭背景，令李奇光成為傳媒的採訪焦點，更被冠以「綜援狀元」之名。父親患癌離世，令他決心從醫，20年過去，他成為心胸外科副顧問醫生，一直堅持留守公立醫院，希望為基層病人提供安全網。
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【童學園】父患癌離世發奮考10A決心從醫 「綜援狀元」留守公院盼當窮人安全網
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