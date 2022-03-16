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【靚太廚房】簡易兒童小食推介　30分鐘炮製香脆手指餅

今集《靚太廚房》邀請到熱愛烘焙的美編媽媽Suifi教大家做一款十分簡單的兒童小食：手指餅，大約半小時便做好，Suifi的2個小朋友Jordi（6歲）和Justy（1.5歲） 都十分捧場。Suifi教授大家做手指餅的方法及貼士同時，亦會分享美編的日常生活。

全文：https://topick.hket.com/article/3084263/

靚太廚房
今日 10:00
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【靚太廚房】簡易兒童小食推介　30分鐘炮製香脆手指餅

今集《靚太廚房》邀請到熱愛烘焙的美編媽媽Suifi教大家做一款十分簡單的兒童小食：手指餅，大約半小時便做好，Suifi的2個小朋友Jordi（6歲）和Justy（1.5歲） 都十分捧場。Suifi教授大家做手指餅的方法及貼士同時，亦會分享美編的日常生活。

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【靚太廚房】簡易兒童小食推介　30分鐘炮製香脆手指餅
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