中芯國際981短綫見底未？持貨止蝕減磅策略話你知

中芯國際 （00981） 股價今日繼續下挫逾1%。中芯國際上日股價一度借業績反彈，美國商務部向中芯等公司發出警告，指企業若無視俄羅斯制裁令，向俄方出售晶片，或會遭停止供應設備軟體及技術，消息令中芯國際股價現陰霾。中芯國際股價短綫見底未？持貨者止蝕、減磅有何策略？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看/收聽。
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https：//inews.hket.com/article/3199905
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