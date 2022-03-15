小朋友患濕疹一定要全面戒口，戒得很清淡？今集《活得健康啲》請來註冊中醫師李廣冀，講解小兒濕疹患者飲食方面的注意事項，列出容易誘發濕疹的食物，教大家自測試食物敏感的方法，並介紹適合寒底、熱底患者的湯水食療。
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小朋友患濕疹一定要全面戒口，戒得很清淡？今集《活得健康啲》請來註冊中醫師李廣冀，講解小兒濕疹患者飲食方面的注意事項，列出容易誘發濕疹的食物，教大家自測試食物敏感的方法，並介紹適合寒底、熱底患者的湯水食療。
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【活得健康啲】小朋友患濕疹未必要全面戒口 中醫教自測食物敏感方法【附食療】
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10:00 2022/03/01
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