【湊得輕鬆啲】離婚後陷毒海10年未盡母責　38歲媽媽入正生獲兒子原諒主動尋訪

湊得輕鬆啲

成長於破碎家庭，年少無知染上毒癮，靜愉18歲與前夫奉子成婚一度戒毒，可惜婚姻失敗後，又重返毒海浮浮沉沉，放棄照顧兩名子女。人到中年被判入正生書院，成為人生轉捩點，不但成功戒毒重拾學業，接近10年沒有見面的大仔，更主動前來書院探望，母子久別重逢，分外驚喜感動，令她更有動力做好自己，盼望與兒子重修關係。

全文：https://topick.hket.com/article/2980498/