早餐除了香腸、雞蛋外，著名的還有Eggs Benedict。這看似高級的早餐菜式，原來也可以自家煮，還要被《煮戰》的勝出者Chef Ken，以罐頭五香肉丁代替一般用的煙肉。這crossover版本，既有香港本土特色，亦賣相漂亮，在疫下樣樣都禁的情況下，在家也可以大顯身手，包保你的伴侶豎起手指，大呼yummy！
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早餐除了香腸、雞蛋外，著名的還有Eggs Benedict。這看似高級的早餐菜式，原來也可以自家煮，還要被《煮戰》的勝出者Chef Ken，以罐頭五香肉丁代替一般用的煙肉。這crossover版本，既有香港本土特色，亦賣相漂亮，在疫下樣樣都禁的情況下，在家也可以大顯身手，包保你的伴侶豎起手指，大呼yummy！
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今日 14:33
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早餐除了香腸、雞蛋外，著名的還有Eggs Benedict。這看似高級的早餐菜式，原來也可以自家煮，還要被《煮戰》的勝出者Chef Ken，以罐頭五香肉丁代替一般用的煙肉。這crossover版本，既有香港本土特色，亦賣相漂亮，在疫下樣樣都禁的情況下，在家也可以大顯身手，包保你的伴侶豎起手指，大呼yummy！
【烹飪教煮】儲罐頭留家避疫也有新煮意 Chef Ken教用五香肉丁做Eggs Benedict【內附食譜】
早餐除了香腸、雞蛋外，著名的還有Eggs Benedict。這看似高級的早餐菜式，原來也可以自家煮，還要被《煮戰》的勝出者Chef Ken，以罐頭五香肉丁代替一般用的煙肉。這crossover版本，既有香港本土特色，亦賣相漂亮，在疫下樣樣都禁的情況下，在家也可以大顯身手，包保你的伴侶豎起手指，大呼yummy！
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