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【TOPick診症室】疫下家中「困獸鬥」易傷感情 心理學家教4招減低家人衝突

本港疫情嚴峻，上集《TOPick診症室》抗疫系列是聽聽確診者心聲，專家分享如何在疫下提升自己抗壓能力。今集有第五波疫情康復者講述經歷了確診發隔離檢疫後，總算雨過更晴。

很多人每日都做快速檢測，確認自己是否確診，有人在網上則指有懷疑確診綜合症，令自己有些焦慮不安。註冊輔導心理學家吳芷嫣在《TOPick診症室》節目中指，因為擔憂的事情近了，所以大部分人有這些憂慮是合理的。

快速測試 疫情 隔離檢疫 輔導
TOPick診症室
今日 22:00
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【TOPick診症室】疫下家中「困獸鬥」易傷感情 心理學家教4招減低家人衝突

本港疫情嚴峻，上集《TOPick診症室》抗疫系列是聽聽確診者心聲，專家分享如何在疫下提升自己抗壓能力。今集有第五波疫情康復者講述經歷了確診發隔離檢疫後，總算雨過更晴。

很多人每日都做快速檢測，確認自己是否確診，有人在網上則指有懷疑確診綜合症，令自己有些焦慮不安。註冊輔導心理學家吳芷嫣在《TOPick診症室》節目中指，因為擔憂的事情近了，所以大部分人有這些憂慮是合理的。

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