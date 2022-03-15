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【「你」想裝修】抽中居屋！旭禾苑化身田園風智能家居 Siri做管家開燈開電視290呎特色單位$35萬埋單

情侶首次抽居屋便中韱，榮升業主可喜可賀。設計師Anson Tang為火炭旭禾苑290呎單位重新間隔主人房外，浴室亦改位與廚房一併規劃。結合智能家居元素的新居屋，布局媲美新樓盤之餘，更由Siri管理燈光、電器。全屋訂造的零甲醛傢俬，更有staycation宅度假感覺。

「你」想裝修
今日 12:00
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【「你」想裝修】抽中居屋！旭禾苑化身田園風智能家居 Siri做管家開燈開電視290呎特色單位$35萬埋單

情侶首次抽居屋便中韱，榮升業主可喜可賀。設計師Anson Tang為火炭旭禾苑290呎單位重新間隔主人房外，浴室亦改位與廚房一併規劃。結合智能家居元素的新居屋，布局媲美新樓盤之餘，更由Siri管理燈光、電器。全屋訂造的零甲醛傢俬，更有staycation宅度假感覺。

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