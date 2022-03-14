俄羅斯烏克蘭戰火連連，局勢左右環球金融市場，會否美聯儲收水加息步伐？美元能否成為避險貨幣之選？。歐元區通脹升溫，主要受能源價格和供應鏈問題推動，會如何影響歐央行的貨幣政策？《ET財智TALK》請來資深外滙評論員陳健豪，分析俄烏局勢對商品走勢影響，分享在波動市況下有哪個貨幣有望跑贏。
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俄羅斯烏克蘭戰火連連，局勢左右環球金融市場，會否美聯儲收水加息步伐？美元能否成為避險貨幣之選？。歐元區通脹升溫，主要受能源價格和供應鏈問題推動，會如何影響歐央行的貨幣政策？《ET財智TALK》請來資深外滙評論員陳健豪，分析俄烏局勢對商品走勢影響，分享在波動市況下有哪個貨幣有望跑贏。
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【ET財智Talk】俄烏局勢緊張 美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢
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