中海外 （00688） 點睇？現價可入？

內房股今早股價個別發展，有國企背景內房股造好。龍湖(00960) 、 華潤置地（01109）及中海外(00688)亦向上，其中中海外半日升3％。 uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）認為隨著下半年內地樓市回暖，中海外應該可以受惠。→【即睇策略分析】
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*港股真反彈？重溫《ET開市直擊》陳偉聰講買賣策略重睇*
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