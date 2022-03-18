【地區‧人‧情】食得藝術、講究！ HAUSTAGE雷雲：「⽇式洋食」由前菜、主菜到甜品 感受筷子觸感

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民以食為天，在餐桌上動筷是大家每天必做事情。近年日本興起「日食西化」概念，此概念有趣之處與品嚐法國大餐相似，由前菜、主菜再到甜品，均配以特定筷子品嚐菜餚，讓食變得藝術、講究。為推廣「日食西化」，HAUSTAGE品牌總監雷雲 （Maggie）特意引入日本已有過百年歷史的Hashitou筷子品牌，並聯同海港城的居酒屋「幸・匠燒」，為Hashitou筷子套裝設計「⽇式洋食⼀⽇前」的料理，以感受筷子的觸感！