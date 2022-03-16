疫情受控 收租股最壞時代已過？

第五波疫情增速放緩，林鄭月娥形容疫情現正維持高位平台期。市面亦開始出現人流，有餐廳亦因應人流重開堂食。疫情暫時受控，是否代表本地收租股最壞時代已過。現價又是否可以買入？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】
#九倉1997 #收租股 #第五波疫情 #放緩 #市況回暖 #香港經濟日報 #ET開市直擊 #陳偉聰 #譚凱韻
*港股真反彈？重溫《ET開市直擊》陳偉聰講買賣策略重睇*
第五波疫情增速放緩，林鄭月娥形容疫情現正維持高位平台期。市面亦開始出現人流，有餐廳亦因應人流重開堂食。疫情暫時受控，是否代表本地收租股最壞時代已過。現價又是否可以買入？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】
#九倉1997 #收租股 #第五波疫情 #放緩 #市況回暖 #香港經濟日報 #ET開市直擊 #陳偉聰 #譚凱韻
*港股真反彈？重溫《ET開市直擊》陳偉聰講買賣策略重睇*
第五波疫情增速放緩，林鄭月娥形容疫情現正維持高位平台期。市面亦開始出現人流，有餐廳亦因應人流重開堂食。疫情暫時受控，是否代表本地收租股最壞時代已過。現價又是否可以買入？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】
#九倉1997 #收租股 #第五波疫情 #放緩 #市況回暖 #香港經濟日報 #ET開市直擊 #陳偉聰 #譚凱韻
*港股真反彈？重溫《ET開市直擊》陳偉聰講買賣策略重睇*