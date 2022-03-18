【靚太安樂窩】太太感激丈夫節儉慳錢成功上車 裝修400呎居屋變日式塌塌米窩居

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不能出外旅遊，又懷念日本感覺？不如把安樂窩打造成簡約的日式風格，就像這對喜愛日本風格的夫婦，他們花了300萬購入火炭全新居屋403呎的單位，把安樂窩設計成日本簡約風，在家中都可以感受溫暖的日本風情。

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