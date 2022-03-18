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加息利好金融股 滙豐（00005）上望睇幾多？

美國聯儲局日前加息0.25厘，並估計未來共會加息6次。英倫銀行其後亦跟隨加息。加息利好金融股表現，滙豐（00005）在加息帶動下重上50元關口。究竟加息因素能否帶動重上60元？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析。→【即睇策略分析

 

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*重溫今早《ET開市直擊》，黃偉豪（Ravi）分析港股波動市下買賣策略* 

滙豐控股（00005）
今日 14:15
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加息利好金融股 滙豐（00005）上望睇幾多？

美國聯儲局日前加息0.25厘，並估計未來共會加息6次。英倫銀行其後亦跟隨加息。加息利好金融股表現，滙豐（00005）在加息帶動下重上50元關口。究竟加息因素能否帶動重上60元？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析。→【即睇策略分析

 

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*重溫今早《ET開市直擊》，黃偉豪（Ravi）分析港股波動市下買賣策略* 