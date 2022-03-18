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加息利好金融股 滙豐（00005）上望睇幾多？

俄烏局勢暫時緩和，加上俄羅斯債務違約的風險稍稍降溫。美股連續3日向好。中美元首今晚將會通話，內容圍繞俄烏局勢及兩國關係。市場觀望氣氛濃厚，道指及納指期貨都要向下。究竟美股未來走勢如何？未來會否重拾升勢？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析。→【即睇策略分析

 

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*重溫今早《ET開市直擊》，黃偉豪（Ravi）分析港股波動市下買賣策略* 

 

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