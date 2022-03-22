【「你」想裝修】300呎開放式戶出租10年 夫婦收回豪花$66萬大翻新 兼備地台連雙閣樓增儲物+生活空間

「你」想裝修

日式設計一向大受香港人歡迎，尤其香港住宅面積細小，和風設計線條簡潔，用色以淺色為主，有助減低空間壓迫感。是次介紹的設計單位位於大角咀奧運站的帝峰・皇殿，其中一個300呎的開放式戶，戶主夫婦一手買入單位並出租約十年，最近收回轉為自住，決定大翻新。新裝修請來室內設計師陳定邦及室內設計師阿賢一同主理，除了重新規劃家居布局，新裝亦利用高樓底優勢，兼備地台連雙閣樓增儲物及生活空間。