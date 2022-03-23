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【2分鐘睇樓團】GRAND MONTARA入門梗廚2房叫租1.68萬元 房有海景只是剎那光輝？

由會德豐發展的將軍澳日出康城第7期，位置就在商場「康城The LOHAS」上蓋，當中屬於第7B期的1座「GRAND MONTARA」，亦於今年2月入伙。今次地產站帶大家參觀一個2房梗廚的入場租盤，為1B座低層D室，實用面積528平方呎，現時叫租1.68萬元。雖然細房可享開闊海景，惟前方正是日出康城第11期至13期的工地，落成後不但會遮蓋景觀，亦大大降低私隱度。

2分鐘睇樓團
今日 12:00
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【2分鐘睇樓團】GRAND MONTARA入門梗廚2房叫租1.68萬元 房有海景只是剎那光輝？

由會德豐發展的將軍澳日出康城第7期，位置就在商場「康城The LOHAS」上蓋，當中屬於第7B期的1座「GRAND MONTARA」，亦於今年2月入伙。今次地產站帶大家參觀一個2房梗廚的入場租盤，為1B座低層D室，實用面積528平方呎，現時叫租1.68萬元。雖然細房可享開闊海景，惟前方正是日出康城第11期至13期的工地，落成後不但會遮蓋景觀，亦大大降低私隱度。

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