留學生隻身到外國讀書，難免感到孤獨。九十後情侶Joshua及Charis，中學畢業後赴英留學，於當地任職藥劑師及律師。兩人深明學生在異地獨自奮鬥的難處，故創辦網上補習平台，除了為英國留學生提供學習支援及升學建議之外，亦關顧其情緒，樂做學生的「同行者」。
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留學生隻身到外國讀書，難免感到孤獨。九十後情侶Joshua及Charis，中學畢業後赴英留學，於當地任職藥劑師及律師。兩人深明學生在異地獨自奮鬥的難處，故創辦網上補習平台，除了為英國留學生提供學習支援及升學建議之外，亦關顧其情緒，樂做學生的「同行者」。
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留學生隻身到外國讀書，難免感到孤獨。九十後情侶Joshua及Charis，中學畢業後赴英留學，於當地任職藥劑師及律師。兩人深明學生在異地獨自奮鬥的難處，故創辦網上補習平台，除了為英國留學生提供學習支援及升學建議之外，亦關顧其情緒，樂做學生的「同行者」。
【童學園】赴英升學棄做藥劑師創補習平台 90後尖子：盼與留學生同行
留學生隻身到外國讀書，難免感到孤獨。九十後情侶Joshua及Charis，中學畢業後赴英留學，於當地任職藥劑師及律師。兩人深明學生在異地獨自奮鬥的難處，故創辦網上補習平台，除了為英國留學生提供學習支援及升學建議之外，亦關顧其情緒，樂做學生的「同行者」。
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