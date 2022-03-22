「因為有牽掛，2名子女還需要我，所以我要撐下去。老實說，早點走是一種解脫，因為肺癌真的太痛苦，生不如死。」今年51歲的吳女士是偉大又堅強的單親媽媽，多年來帶著疲憊的身軀照顧智障的女兒，和患有嚴重強迫症的兒子。為子女付出一切的她，最終壓力爆煲，在2018年患上肺癌，檢查時已被診斷為末期，甚至一度被醫生「判死刑」，但她沒有放棄生命，為一對子女努力撐至今時今日。
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「因為有牽掛，2名子女還需要我，所以我要撐下去。老實說，早點走是一種解脫，因為肺癌真的太痛苦，生不如死。」今年51歲的吳女士是偉大又堅強的單親媽媽，多年來帶著疲憊的身軀照顧智障的女兒，和患有嚴重強迫症的兒子。為子女付出一切的她，最終壓力爆煲，在2018年患上肺癌，檢查時已被診斷為末期，甚至一度被醫生「判死刑」，但她沒有放棄生命，為一對子女努力撐至今時今日。
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10:00 2022/03/22
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「因為有牽掛，2名子女還需要我，所以我要撐下去。老實說，早點走是一種解脫，因為肺癌真的太痛苦，生不如死。」今年51歲的吳女士是偉大又堅強的單親媽媽，多年來帶著疲憊的身軀照顧智障的女兒，和患有嚴重強迫症的兒子。為子女付出一切的她，最終壓力爆煲，在2018年患上肺癌，檢查時已被診斷為末期，甚至一度被醫生「判死刑」，但她沒有放棄生命，為一對子女努力撐至今時今日。
【活得健康啲】獨自照顧智障女及強迫症子壓力爆煲 末期肺癌港媽買藥自救：子女是我生存動力
「因為有牽掛，2名子女還需要我，所以我要撐下去。老實說，早點走是一種解脫，因為肺癌真的太痛苦，生不如死。」今年51歲的吳女士是偉大又堅強的單親媽媽，多年來帶著疲憊的身軀照顧智障的女兒，和患有嚴重強迫症的兒子。為子女付出一切的她，最終壓力爆煲，在2018年患上肺癌，檢查時已被診斷為末期，甚至一度被醫生「判死刑」，但她沒有放棄生命，為一對子女努力撐至今時今日。
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