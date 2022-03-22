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恒指彈完乏力再上 青姐教你睇大市是否見底

港股上周經歷驚濤駭浪後，本周二（22日）雖然最高曾升至21823點，但卻單日轉向由升變跌，究竟港股反彈浪是否已完結？上周低位18235點又是否真的見底？今集《青姐話》會同你詳細分析，記得收看！

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恒指彈完乏力再上 青姐教你睇大市是否見底

港股上周經歷驚濤駭浪後，本周二（22日）雖然最高曾升至21823點，但卻單日轉向由升變跌，究竟港股反彈浪是否已完結？上周低位18235點又是否真的見底？今集《青姐話》會同你詳細分析，記得收看！