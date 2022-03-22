東方航空（00670）俯衝式墜機意外 沽壓驟現短期幾錢可防守？

中國東方航空（00670）本周一（21日），於廣西發生波音737客機，在2分鐘內從近
#東方航空 #航空股 #墜機 #737客機 #波音 #維修成本 #意外 #急跌 #香港經濟日報 #ET開市直擊 #聶振邦 #譚凱韻
**重溫【ET開市直擊】防疫措施漸鬆綁 受惠概念股逐隻睇**
https://inews.hket.com/article/3209042
中國東方航空（00670）本周一（21日），於廣西發生波音737客機，在2分鐘內從近
#東方航空 #航空股 #墜機 #737客機 #波音 #維修成本 #意外 #急跌 #香港經濟日報 #ET開市直擊 #聶振邦 #譚凱韻
**重溫【ET開市直擊】防疫措施漸鬆綁 受惠概念股逐隻睇**
https://inews.hket.com/article/3209042
中國東方航空（00670）本周一（21日），於廣西發生波音737客機，在2分鐘內從近
#東方航空 #航空股 #墜機 #737客機 #波音 #維修成本 #意外 #急跌 #香港經濟日報 #ET開市直擊 #聶振邦 #譚凱韻
**重溫【ET開市直擊】防疫措施漸鬆綁 受惠概念股逐隻睇**
https://inews.hket.com/article/3209042