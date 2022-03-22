東方航空（00670）俯衝式墜機意外 沽壓驟現短期幾錢可防守？

中國東方航空（00670）本周一（21日），於廣西發生波音737客機，在2分鐘內從近 9000公尺 高空俯衝式墜毀意外，機上132名機組人員及乘客生死未明。市傳東航為省減飛機維修成本間接導致意外，東航否認後無阻股價下行。華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）分析指，東航股價近期將受墜機事件變得負面，昨日已下挫6%，今早在大成交配合下續跌5%。今周防守位睇幾錢？立即點擊收看／收聽→【精華速睇】

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