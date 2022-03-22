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航運股仲有得升？ 三隻航運股逐隻分析

俄烏戰爭影響全球貨運航道，航運價格再次抽升。華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）認為股價已經反映以上因素。現時歐洲放寬防疫限制，當地航運應該會回復暢順。足本分析，立即點擊收看／收聽→【即睇策略分析

 

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**重溫【ET開市直擊】防疫措施漸鬆綁 受惠概念股逐隻睇**

https://inews.hket.com/article/3209042

概念 航運股 航運
今日 16:30
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