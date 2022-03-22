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【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

 

 

01:40 恒指短綫受情緒影響

03:30 中央一錘定音救市？

06:10 俄烏變持久戰 各尋下台階？

08:25 加息路綫確定減不確定性

10:20 重溫六大見底指標

11:00 六大指標出現3個

13:00 恒指要再升有點困

14:25 債息進一步收窄

18:00 回顧高息、國策和公司業績

18:30 00405越秀房託

20:13 01800 中國交通建設

20:47 02130嘉泓物流

22:40 03110 恒生高股息

24:11 03187 三星高息房託

27:48 03003 南方明晟A50

29:08 01083 港華智慧能源

31:50 00003 中華煤氣

35:40 Q&A 01310 香港寬頻

36:30 00941 中國移動

38:10 02600 中國鋁業

40: 30 恒指第兩隻腳？

48:50 01799 新特能源

51:12 06110 滔博

53:20 00382 中滙集團

55:20 00916 龍源電力

#iMoney網站: imoneymag.com
 

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+ 


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27:48 03003 南方明晟A50

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