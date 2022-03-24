早於2020年12月落成的九龍塘雋睿，地產站今次便與詹濟南 (詹Sir) 一同驗收一個於近日才收樓的單位，惟單位質素強差人意，不論交樓質素抑或單位設計均強差人意。究竟落成一年多才入伙，是否真的影響收樓質素呢？
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早於2020年12月落成的九龍塘雋睿，地產站今次便與詹濟南 (詹Sir) 一同驗收一個於近日才收樓的單位，惟單位質素強差人意，不論交樓質素抑或單位設計均強差人意。究竟落成一年多才入伙，是否真的影響收樓質素呢？
今日 12:00
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【直擊驗樓】雋睿主人套廁問題多多！浴缸生口垃圾多 離地浴室櫃易變白蟻竇
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