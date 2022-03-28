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【童學園】執教鞭逾30載珍藏學生書信卡片　太古小學校長盼終身教學與孩子同行

「我很喜歡與小朋友相處！」太古小學校長陳綺梅執教鞭30多年，每每談起學生，臉上總是堆滿笑容。從小立志當老師的陳校長，背後也有一位影響她深遠的老師，孜孜不倦地教學至102歲，她亦盼望自己能終身教學，與學生同行，並堅信教育可以改變小朋友。

全文即睇：https://topick.hket.com/article/2991457

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【童學園】執教鞭逾30載珍藏學生書信卡片　太古小學校長盼終身教學與孩子同行

「我很喜歡與小朋友相處！」太古小學校長陳綺梅執教鞭30多年，每每談起學生，臉上總是堆滿笑容。從小立志當老師的陳校長，背後也有一位影響她深遠的老師，孜孜不倦地教學至102歲，她亦盼望自己能終身教學，與學生同行，並堅信教育可以改變小朋友。

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