將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
NVIDIA（NVDA.US）估值吸引留意呢個價位 半導體股另有更好選擇？

**重溫【ET開市直擊】騰訊業績遜預期怎解讀 港股、美股追貨攻防策略**

https://inews.hket.com/article/3211260

美股 NVIDIA
今日 14:00
詳情
×

NVIDIA（NVDA.US）估值吸引留意呢個價位 半導體股另有更好選擇？

**重溫【ET開市直擊】騰訊業績遜預期怎解讀 港股、美股追貨攻防策略**

https://inews.hket.com/article/3211260