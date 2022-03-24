蘋果（AAPL.US）iPhone三價段策略成功 中長綫睇好幾錢買入？

Apple Inc.（AAPL.US）於早前春季發布會，加推iPhone 13系列松嶺綠新色、支援 5G 網絡的新iPhone SE，以及搭載M1新晶片的iPad Air。利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）分析指，iPhone採取三價段市場銷售策略成功，搶奪不少Android手機市場份額，巴郡持倉亦有不少為Apple. Inc。Apple Inc.隔晚股價受限下降軌未能突破，於中長綫看好下，甚麼價位買入夠值博？立即點擊收看／收聽→【精華速睇】

# Apple Inc. #蘋果 #松嶺綠 #手機股 #科技股 #巴郡 #iPhone #iPad #值博 #香港經濟日報 #ET開市直擊 #黃耀宗 #洪艾爾

**重溫【ET開市直擊】騰訊業績遜預期怎解讀 港股、美股追貨攻防策略**

https://inews.hket.com/article/3211260