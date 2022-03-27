第五波疫情下出現不少兒童確診個案，不過公立醫院不勝負荷，大部分私家醫院及診所又不為染疫病人診症，面對孩子高燒不退，家長徬徨無助。港怡醫院兒科專科醫生沈澤安卻毋懼染疫風險，願意為確診兒童面診，身為3個兒子的爸爸，他更明白父母在疫情下的憂慮，本著「幫人好緊要」的使命為家長解困。
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第五波疫情下出現不少兒童確診個案，不過公立醫院不勝負荷，大部分私家醫院及診所又不為染疫病人診症，面對孩子高燒不退，家長徬徨無助。港怡醫院兒科專科醫生沈澤安卻毋懼染疫風險，願意為確診兒童面診，身為3個兒子的爸爸，他更明白父母在疫情下的憂慮，本著「幫人好緊要」的使命為家長解困。
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【湊得輕鬆啲】不忍家長徬徨無助為染疫兒童面診 3孩醫生爸獲封仁醫︰幫人好緊要
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