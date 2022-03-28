【地產站Weekly Talk】疫下舖租「跌無可跌」 現為投資商舖最佳時機？

地產站Weekly Talk

第五波疫情肆虐，確診數字依然維持於高水平，加上在社交距離措施夾擊下，商舖市場受重創。市場普遍預計下月放寬限聚令後，舖市會慢慢復甦。究竟代理及投資者對舖市前景有何看法？不少分析認為，舖市已經「跌無可跌」，在這個情況下，投資商舖又是否為最好選擇？本集請到中原工商舖董事總經理潘志明，及資深投資者林一鳴分享他們的看法。

想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。