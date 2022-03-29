【活得健康啲】輝瑞及默沙東新冠口服藥可減死亡風險　藥劑師解構副作用及服藥黃金期

活得健康啲

港引入兩款新冠肺炎口服藥，包括由輝瑞研發的「帕克斯洛維德」（Paxlovid），以及默沙東研發的「納皮拉韋」（Molnupiravir）。藥物適用於60歲以上患者，而60歲以下患者將視乎疫苗接種或風險因素而決定。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明接受TOPick訪問，逐一講述兩款藥物的藥效、副作用、適用對象及服藥宜忌等。

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