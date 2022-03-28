【ET財智Talk】強積金連續3個月見紅　駿隆王玉麟分析MPF攻守兼備部署

ET財智Talk

受不明朗因素影響，今年以來環球市況波動，打工仔的強積金（MPF）表現連續數月見紅，當中最受股票基金拖累。市況波動，打工仔應如何部署？如何建立攻守兼備的強積金組合？加息周期下，應否避開固定收益相關投資？《ET財智TALK》請來駿隆集團執行董事王玉麟，分析強積金部署策略。