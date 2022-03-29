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料今年內地經濟平穩發展 睇好A股買安碩A50（02823）ETF？

**重溫【ET開市直擊】業績期步入尾聲 港股反彈已完？

https://inews.hket.com/article/3213482

ETF 安碩A50（02823）
今日 14:00
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