保利協鑫績後曾經逆市向下 剖析三大死因

保利協鑫能源（03800）公布去年業績虧由轉盈，收益196.98億元，按年增長34.3%，純利50.84億元，毛利率37.3%，按年增11.7點。業績後股價曾跌2％，現時靠穩升1％。為何業績表現不能推動股價向上？想入手相關行業有沒有其他選擇？國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）為你分析。

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**重溫【ET開市直擊】業績期步入尾聲 港股反彈已完？

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