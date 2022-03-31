【直擊驗樓】GRAND MARINI瑕疵少 牆身輕微傾斜更顯然易見

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會德豐及港鐵合作發展日出康城第9期GRAND MARINI，屬於MARINI項目第2期發展，共提供503伙，單位面積介乎353至1,379平方呎；項目進入入伙階段，地產站與鍾智剛 (鍾Sir) 一同驗收項目第2B座高層D室3房戶，實用面積652平方呎，順利穩守第1期MARINI優良質素。