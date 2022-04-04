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第五波疫情打亂發展商新盤部署，買家亦對市場持觀望態度，今年2月及3月一手成交量，繼續維持逾8年半新低位。
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【新盤全面睇】首季新盤成交量維持逾8年半新低位 4月限聚放寬冀錄逾千宗成交
第五波疫情打亂發展商新盤部署，買家亦對市場持觀望態度，今年2月及3月一手成交量，繼續維持逾8年半新低位。
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