【新盤全面睇】首季新盤成交量維持逾8年半新低位 4月限聚放寬冀錄逾千宗成交

新盤全面睇

直播即將開始

直播即將開始 請稍等片刻

直播經已結束

直播經已結束 節目重温將稍後更新

第五波疫情打亂發展商新盤部署，買家亦對市場持觀望態度，今年2月及3月一手成交量，繼續維持逾8年半新低位。