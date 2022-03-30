傳發補貼欠脹 龍源電力 （00916）現價仍可衝入？

官媒《證券時報》報道早前傳出，中央正考慮發放一次性新能源發電項目的補貼欠賬，龍源電力 （00916） 股價今日繼續向上，半日升逾半成，中午收市報17.84元。由周一起累計升幅逾一成。究竟現價再追入是否值博？



uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）相關消息對龍源電力而言是很大的利好因素。並指股價有望短期再衝上18元水平，但Jason亦指投資者要留意股價過去半年衝上19-20元位置後就出現阻力。

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