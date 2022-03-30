業績期步入尾聲 陳偉聰精選推介6隻業績股可留意

踏入3月底，業績期進入最後直路，多隻藍籌已放榜，股民有驚亦有喜，想於業績期尾聲部署潛力業績股，哪些股份值博可跟進？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你推介6隻精選業績股，包括3隻熱門高息股：

中移動 （00941） ：中資電訊股業績「交到功課」，息率料達10厘，長綫收息好選擇

中國神華 （01088） ：資源股、煤炭股息率高，現金流穩健，回調至23元水平可考慮買入

中石化 （00386） ：高息率，油價回落利好下游業務，短期反彈目標4.3元

新秀麗 （01910） ：業績對版、憧憬全球防疫措施放寬，利好旅遊復甦及股價前景

中升 （00881） 、永達汽車 （03669） ：汽車經銷商業績不錯值得睇好，留意內地疫情發展

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*業績期步入尾聲 港股反彈已完？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析最新買賣部署*

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