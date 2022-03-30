中央放水降準成升市催化劑？ 港股估值低可追落後？

近日內地多區疫情惡化，深圳、吉林及上海相機封城檢測，於內地奉行「動態清零」抗疫政策下，生產、零售、物流運輸續受影響，內地要穩定經濟增長，或需微調抗疫政策。全球大部分央行為應對通脹而加息及縮表，但內地CPI通脹率僅2%以下，故此仍有條件放鬆貨幣政策，有機會繼續降準及再下調LPR。

uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）指，投資者需留意美國十年期債息約2.5厘，內地債息則不到3厘，於中美息差收窄下，為免影響人民幣匯價，中央於中綫難以大舉放水，不過短期要維持經濟穩定增長則仍有放水空間。此外，今年中央或於內地樓市及其他產業推出更多刺激政策，若能對監管行業鬆綁，亦可於疫情下穩定經濟增長，短綫有利低估值的港股，恒指有望追落後。

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