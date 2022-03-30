比亞迪（01211）業績解碼：純利按年大跌近四成 成本升、補貼減影響今年銷情？

比亞迪 （01211） 昨公布業績後，今早下試206元最低位後回升，中午收報218.4元，升1.1%，午後升逾4%。比亞迪去年第四季業績令市場較失望，雖然收入按年增長37%，惟純利按年跌近40%，按季更跌超過50%。毛利率下滑至13%，主要受其他高毛利業務，如造口罩減少所影響，造車業務亦受電池、鋼、鋁、鎳價上升而增加成本開支。

uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）指，比亞迪未來發展重點，在於造車量有否上升？以及每部新能源車淨賺利潤多寡？業績顯示去年第四季銷量仍高，主因為消費者趕尾班車追中央買車補貼所致，惟今年二月後買車補貼將削減三成。陳偉聰謂，面對內地疫情反覆、造車原材料價格上漲，以及補貼減少，將對比亞迪近期銷售量形成壓力，短綫比亞迪的股價現隱憂。

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