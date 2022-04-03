【TOPick柴犬追星】Gigi+Windy+Chantel+Yumi爆暗戀史　聲夢四小花感恩家人照顧

TVB節目《聲夢傳奇》討論度高，當中憑《聲夢傳奇》彈起的「聲夢四小花」炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）更組成女團After Class，早前並一起推出歌曲《要為今日回憶》。
全文：https://topick.hket.com/article/3182773/
服裝：alice + olivia（On Yumi）
記者：梁樂欣
TVB節目《聲夢傳奇》討論度高，當中憑《聲夢傳奇》彈起的「聲夢四小花」炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）更組成女團After Class，早前並一起推出歌曲《要為今日回憶》。
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TVB節目《聲夢傳奇》討論度高，當中憑《聲夢傳奇》彈起的「聲夢四小花」炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）更組成女團After Class，早前並一起推出歌曲《要為今日回憶》。
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