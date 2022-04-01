對於露宿者、低收入家庭，雪櫃屬於奢侈品，「打開雪櫃，再關上雪櫃」的簡單動作，竟是難得的體驗。第五波疫情之下，百業蕭條，政府最新公布失業率升至4.5%，對於低收入家庭或露宿者來說，普通一個口罩、罐頭，亦未必有能力負擔。幸好民間仍然有一班熱心人，發起「藍雪櫃」組織，讓有需要的街坊免費取物資，共享資源。
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對於露宿者、低收入家庭，雪櫃屬於奢侈品，「打開雪櫃，再關上雪櫃」的簡單動作，竟是難得的體驗。第五波疫情之下，百業蕭條，政府最新公布失業率升至4.5%，對於低收入家庭或露宿者來說，普通一個口罩、罐頭，亦未必有能力負擔。幸好民間仍然有一班熱心人，發起「藍雪櫃」組織，讓有需要的街坊免費取物資，共享資源。
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【地區‧人‧情】疫情下助低收入街坊免費攞物資 「藍雪櫃」簡仲文︰唔係幫到三餐唔憂 旨在減輕負擔 分享最重要！
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