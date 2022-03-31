內地PMI數據解讀：拖累港股轉跌逾百點、市場有何憂慮？

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內地PMI數據出爐，國家統計局公布，內地3月製造業PMI錄49.5，低於預期的49.8；非製造業PMI錄48.4，低於預期的50.3，綜合PMI錄48.8。三大指數均降至臨界點以下，表明內地經濟總體景氣水平有所回落。數據公布後港股由升轉跌，早段一度跌逾300點，半日跌179點，報22052點。數據怎解讀？對港股影響多大？

光大證券國際證券策略師伍禮賢（Kenny）分析指，短期內地疫情嚴重，深圳早前要封城、上海疫情仍嚴重，對於生產發展造成一定困擾。市場原先擔心內地房地產放緩，加上疫情短綫衝擊，令數據見隱憂，對港股造成明顯壓力，預期內地於兩會中訂立5.5%的GDP增長有機會達成，但要視乎疫情能否短期內改善。

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