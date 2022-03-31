第二季港股推介（進取篇）：重磅科技股點揀？伍禮賢話呢兩隻睇高一綫

步入季尾，第二季執倉策略如何？光大證券國際證券策略師伍禮賢（Kenny）推介進取型、中性型、防守型三大類港股，他指進取型投資者可選大型科技股，指3月期間受累中概股退市風波大跌，隨著業績公布後，市場憂慮相對紓緩，可選業績不錯，未來有復甦空間的科技股，重磅科技股「ATMXJ」當中，相對睇好騰訊 （00700） 及美團 （03690） 。

伍禮賢分析指，騰訊第四季業績倒退失色，但兩大重災區為遊戲及廣告業務，不過市場普遍憧憬年底至明年初見復甦，騰訊新一期回購亦有望令股價階段性見底。美團整體業績不差，虧損收窄，收入增長在大型科技股中相對較快，暫時內地外賣平台引導價格的影響相對輕微，但外賣平台毛利率已相當低，再下降空間不大，認為業績有機會美團的估值有大力支持。

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