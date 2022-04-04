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【童學園】提早暑假停課不停學 校長推介10個學習網站提高學習興趣

本港正經歷第五波疫情，全港中小幼同學仔現正提前放暑假，雖然停課但學無限制。TOPick親子節目《童學園》邀請佛教黃焯菴小學許定國校長，分享坊間的免費學習網站，提高小朋友在家學習的興趣。

全文即睇：https://topick.hket.com/article/3218482

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【童學園】提早暑假停課不停學 校長推介10個學習網站提高學習興趣

本港正經歷第五波疫情，全港中小幼同學仔現正提前放暑假，雖然停課但學無限制。TOPick親子節目《童學園》邀請佛教黃焯菴小學許定國校長，分享坊間的免費學習網站，提高小朋友在家學習的興趣。

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【童學園】提早暑假停課不停學 校長推介10個學習網站提高學習興趣
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