本港正經歷第五波疫情，全港中小幼同學仔現正提前放暑假，雖然停課但學無限制。TOPick親子節目《童學園》邀請佛教黃焯菴小學許定國校長，分享坊間的免費學習網站，提高小朋友在家學習的興趣。
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本港正經歷第五波疫情，全港中小幼同學仔現正提前放暑假，雖然停課但學無限制。TOPick親子節目《童學園》邀請佛教黃焯菴小學許定國校長，分享坊間的免費學習網站，提高小朋友在家學習的興趣。
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本港正經歷第五波疫情，全港中小幼同學仔現正提前放暑假，雖然停課但學無限制。TOPick親子節目《童學園》邀請佛教黃焯菴小學許定國校長，分享坊間的免費學習網站，提高小朋友在家學習的興趣。
【童學園】提早暑假停課不停學 校長推介10個學習網站提高學習興趣
本港正經歷第五波疫情，全港中小幼同學仔現正提前放暑假，雖然停課但學無限制。TOPick親子節目《童學園》邀請佛教黃焯菴小學許定國校長，分享坊間的免費學習網站，提高小朋友在家學習的興趣。
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