【理財Star Talk】楊秀惠無視質疑拚出美容王國　再為人母支持女兒將來自由發展

理財Star Talk

楊秀惠（Vivien）多年前由演員轉型從商，投資過百萬開設美容店，至今生意額已突破1億元。創業初期，她曾被身邊人質疑及批評，憑不服輸的心態成功做出成績證明自己。疫情期間，她分別誕下兩名女兒，作為母親的她，未有期望女兒如她般從商，只希望提供最好的教育及關懷，讓她們自由發展。