近日學生提早放暑假，又因疫情無法外出遊玩或參加課外活動，父母在家工作無暇陪伴，結果孩子終日打機、玩電話，懶散的態度引起家長不滿，親子困獸鬥也容易出現衝突。註冊臨床心理學家萬家輝教授6招幫助家長減少爭執，並減輕親子之間焦慮的情緒，他亦提醒家長有些不能說出口的話和改善關係的方法。
×
直播中
近日學生提早放暑假，又因疫情無法外出遊玩或參加課外活動，父母在家工作無暇陪伴，結果孩子終日打機、玩電話，懶散的態度引起家長不滿，親子困獸鬥也容易出現衝突。註冊臨床心理學家萬家輝教授6招幫助家長減少爭執，並減輕親子之間焦慮的情緒，他亦提醒家長有些不能說出口的話和改善關係的方法。
今日 10:00
×
【湊得輕鬆啲】疫下親子困獸鬥易致衝突焦慮 心理學家6招緩解：忌否定孩子情緒
4:52
10:00 2022/03/27
4:10
10:00 2022/03/20
4:23
10:00 2022/03/13
8:14
10:00 2022/03/06
3:56
10:00 2022/02/20
5:40
10:00 2022/02/13
5:13
10:00 2022/02/06
6:15
10:00 2022/01/30
5:15
10:00 2022/01/23
4:41
10:00 2022/01/16
6:21
10:00 2022/01/09
3:58
10:00 2022/01/02
4:45
10:00 2021/12/26
4:53
10:00 2021/12/19
4:37
10:00 2021/12/12
9:07
10:00 2021/12/05
5:49
10:00 2021/11/28
5:37
10:00 2021/11/21
5:00
10:00 2021/11/14