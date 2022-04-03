【湊得輕鬆啲】疫下親子困獸鬥易致衝突焦慮　心理學家6招緩解：忌否定孩子情緒

湊得輕鬆啲

近日學生提早放暑假，又因疫情無法外出遊玩或參加課外活動，父母在家工作無暇陪伴，結果孩子終日打機、玩電話，懶散的態度引起家長不滿，親子困獸鬥也容易出現衝突。註冊臨床心理學家萬家輝教授6招幫助家長減少爭執，並減輕親子之間焦慮的情緒，他亦提醒家長有些不能說出口的話和改善關係的方法。

全文：https://topick.hket.com/article/3215090/