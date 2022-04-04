基建配套可以帶動商業活動，世邦魏理仕香港研究部主管陳錦平指，未來香港將有多項大型基建落成，中短期上，今年港鐵沙中線落成，加上6號幹線分階段通車，將令東九龍商業區更為便利。長線上，政府大力發展北部都會區，預計日後洪水橋商業區，以及屯門一帶物流業發展迅速。
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基建配套可以帶動商業活動，世邦魏理仕香港研究部主管陳錦平指，未來香港將有多項大型基建落成，中短期上，今年港鐵沙中線落成，加上6號幹線分階段通車，將令東九龍商業區更為便利。長線上，政府大力發展北部都會區，預計日後洪水橋商業區，以及屯門一帶物流業發展迅速。
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【樓市熱話】新隧道、鐵路通車加快連接各區 大型基建落成帶動本地商業發展
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