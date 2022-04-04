港股第二季料回暖 靠呢個策略有望跑贏大市

中證監讓步，中概股退市風暴見曙光，港股半日高開高走，恒生指數高開187點後反覆上揚，早段一度升逾300點，逼近22400點水平，半日收報22313點，升274點，成交504億元。耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）預計港股第二季短綫走勢樂觀。

譚智樂分析指，港股整固期間穩步向上，走浪高於浪格局，短期有條件博再向上試突破22400點水平，展望第二季，恒指可升至上24000至25000點已不錯。策略上他建議短綫勿估頂，中長綫部署方面，經歷3月大跌反彈後，現市況有條件靠分注吸納、分散投資策略憾贏大市。不過他籲淡友等恒指衝上50天綫22800點水平才考慮造淡，但市況向好，造淡料要長捱。

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