屋細窗台大未必是浪費！設計師Ming Chan為沙田翠華花園215呎單位拆改全屋，不僅將17呎浴室加大至35呎，同時將開放式廳房的巨型窗台（總面積約45呎），改裝為衣櫃及梳化等多功能區，配合開放式廚房連吧枱間隔，令文青女護士的新居，視覺空間媲美300呎。
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屋細窗台大未必是浪費！設計師Ming Chan為沙田翠華花園215呎單位拆改全屋，不僅將17呎浴室加大至35呎，同時將開放式廳房的巨型窗台（總面積約45呎），改裝為衣櫃及梳化等多功能區，配合開放式廚房連吧枱間隔，令文青女護士的新居，視覺空間媲美300呎。
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【「你」想裝修】文青女護士愛回家！ $28萬拆改215呎沙田翠華花園45呎窗台變衣櫃梳化媲美300呎
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